La Juventus rivoluzionerà la propria difesa in estate. Nonostante i rinnovi già decisi di Barzagli e Chiellini, la dirigenza bianconera è intenzionata a svecchiare il pacchetto arretrato e gli arrivi, anche questi già decisi, di Spinazzola e Caldara, faranno da contraltare a partenze pesanti in casa Juve. Tuttosport conferma che Stephan Lichtsteiner lascerà Torino al termine della stagione. I bianconeri non hanno intenzione di rinnovare il contratto dello svizzero che potrebbe fare le valigie assieme ad Asamoah. Anche il ghanese va in scadenza a giugno e su di lui ci sono Milan, Inter e Napoli.