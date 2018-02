Marco Asensio è uno dei talenti più cristallini del calcio europeo. Il fantasista spagnolo ha messo a segno una rete nella rocambolesca vittoria 5 a 3 del Real Madrid sul Betis ieri sera. La Juve lo osserva ma la posizione delle Merengues è inamovibile. La stampa spagnola ha recentemente riportato le parole di Florentino Perez proprio su Asensio che non sarà lasciato partire a meno che qualcuno non paghi la clausola da 700 milioni. Né la Juve né nessun altro club europeo possono ovviamente permettersi tale cifra. Ad oggi Asensio è un sogno impossibile per i bianconeri. E non solo per loro.