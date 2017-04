Grandi obiettivi per una Juventus sempre più competitiva, soprattutto in campo internazionale, ma anche giovani (se possibile italiani) di prospettiva da seguire nel proprio percorso di crescita prima di capire se i loro profili possano fare al caso dei bianconeri. Gli osservatori del club di Corso Galileo Ferraris hanno occhi ovunque, in giro per l'Europa alla ricerca dei campioni del futuro. Anche in Francia, in particolare a Marsiglia, dove sta sbocciando tutto il potenziale di Maxime Lopez.



ALTRO CHE NASRI - Mezzala offensiva classe 1997, è uno dei pupilli dell'ex tecnico della Roma Rudi Garcia, che dal suo arrivo ha puntato ad occhi chiusi sul giocatore col quel cognome spagnoleggiante ereditato da papà, con un fisico e una qualità tecnica che hanno immediatamente alimentato i paragoni con Nasri. Lopez è nato a Marsiglia come l'attuale giocatore del Siviglia, ma non è ancora capace di incidere nelle partite a livello di gol e assist come l'ex nazionale francese. Il nuovo talento dell'OM è più un giocatore di manovra, capace sia di fraseggiare con efficacia nello stretto che di prodursi in precisi cambi di campo.



SIMBOLO DEL NUOVO OM - In questa stagione di alti e bassi per il Marsiglia, ha realizzato un gol e 5 assist in campionato, ma il suo apporto nell'arco dei 90 minuti sta crecendo di partita in partita, grazie ad una fiducia totale da parte dell'ambiente e di Garcia che non viene mai meno, nemmeno dopo qualche inevitabile passaggio a vuoto tipico di chi deve ancora crescere. Il suo contratto è stato recentemente rinnovato fino al 2021 e la nuova proprietà statunitense non ha alcuna intenzione di privarsene in tempi brevi. In caso di mancata qualificazione all'Europa League, la situazione potrebbe cambiare e le offerte non mancherebbero, con la Juve che osserva sullo sfondo.