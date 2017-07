E' improbabile che Stefano Sturaro venga inserito come contropartita nell'affare per Federico Bernardeschi alla Juventus. L'unica soluzione per sbloccare il passaggio del centrocampista alla Fiorentina, secondo Tuttosport, risiede in un'eventuale buonuscita da parte dei bianconeri. Al contempo, però, il club viola dovrebbe concedere uno sconto sul cartellino del fantasista classe '94.