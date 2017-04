La partita di questa sera tra Juventus e Genoa sarà particolare specialmente per tre calciatori bianconeri:I primi due sono passati direttamente dal grifone alla Juve, il secondo lo ha fatto via Pescara dove ha giocato la scorsa stagione in Serie B. L'ex centrocampista degli abruzzesi ha avuto una stagione non facile, complicata soprattutto dall'infortunio al piede che lo ha tenuto fuori dai giochi fin da subito. Gli altri duesia Sturaro che Rincon sapevano bene che non sarebbero stati titolari inamovibili a Torino ma il nuovo modulo adottato da Allegri ha tolto un posto a centrocampo, diminuendo drasticamente le possibilità dei due di mettersi in mostra.