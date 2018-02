Come riporta Sky Sport, per sostituire l'infortunato Blaise Matuidi nella sfida di domani contro il Tottenham, Massimiliano Allegri starebbe pensando di far giocare Stefano, favorito su Rodrigo Bentancur perché ha caratteristiche più simili a quelle del francese ex Paris Saint-Germain, come ha ammesso lo stesso tecnico bianconero in conferenza stampa.