Alex Sandro è uno dei nomi più caldi del mercato: il terzino brasiliano della Juve è finito da tempo nel mirino del Chelsea di Antonio Conte che sta corteggiando in modo serrato l'ex Porto da diverso tempo; i bianconeri non vorrebbero cederlo, ma a fare la differenza sarà la volontà del giocatore che è tentato dalla possibilità di fare una nuova esperienza.



OCCHIO AL PSG - Sulle tracce di Alex Sandro, però, non c'è solo il Chelsea: stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, anche il Paris-Saint Germain è pronto a sferrare un'offensiva importante. Il club francese ha è disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per convincere la Juventus a dire sì e a privarsi di quello che è stato uno dei migliori giocatori della passata stagione.



I DUBBI DI ALEX SANDRO - Alex Sandro, però, non è molto tentato dall'ipotesi francese: la Ligue 1, infatti, non è ritenuta una lega competitiva dal brasiliano, che preferirebbe un trasferimento in Premier League. La situazione resta in bilico, con la Juventus pronta a perdere Alex Sandro, ma anche prontissima a vedere il suo portafogli gonfiarsi non poco.