Il mercato della Juventus è in continua evoluzione. In entrata come in uscita. Sul fronte Bernardeschi, la trattativa prosegue da mesi e le parti stanno per entrare nella fase finale dell'operazione. Questione di bonus e di contropartite tecniche: proprio tra i giocatori che i bianconeri potrebbero inserire nella trattativa c'è Stefano Sturaro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l'entourage del calciatore non è ancora stato contattato in merito. Più probabile la presenza nell'operazione di Tomas Rincon. Sturaro ha ricevuto numerose richieste, anche dall'estero, tra sondaggi e avances, vedendosi offrire l'opportunità di trasferirsi in prestito per aumentare il minutaggio in vista del Mondiale.



L'OPZIONE FIRENZE - Sebbene ancora non ci siano stati contatti, la Fiorentina sarebbe una piazza gradita. Il caos societario non spaventa. L'ostacolo sarebbe rappresentato probabilmente dalla valutazione di Sturaro - circa 17 milioni di euro - e da un ingaggio che stona con i parametri viola. I gigliati hanno ceduto da poco Borja Valero e l'intenzione è quella di abbassare il monte ingaggi, ma il calciatore della Juventus percepisce all'incirca lo stesso stipendio che lo spagnolo aveva a Firenze. Sturaro è richiesto, vedremo se rimarrà a Torino.