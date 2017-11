Festa col brivido per la Juve, che contro il Benevento vince, rispettando le attese, ma con più fatica del previsto. La copertina se la dividono Cuadrado e Higuain, ma il segnale maggiormente positivo dalla gara contro i campani arriva dall'uomo da cui meno ce lo si aspettava: Mattia De Sciglio. Il numero '2' bianconero viene confermato da Allegri dopo la Champions al posto di Lichtsteiner e ripaga in pieno la fiducia. Contro il Benevento fa poco testo, dirà qualcuno, ma in realtà la gara di oggi si è rivelata parecchio complicata. E per questo la prestazione di De Sciglio si trasforma in un segnale prezioso.



