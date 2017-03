Parli, a lungo e a più riprese di un giocatore. Finisci per approfondire il discorso anche per un altro talento. Così, dopo mesi di sondaggi e valutazioni in compagnia di Reza Fazeli per parlare di Mahmoud Dahoud e approfondire una posizione che lo vede al centro delle attenzioni di tutti o quasi i top club europei, ecco che un nuovo argomento di grande interesse per quel che riguarda il mercato della Juve è quello che risponde al nome di Emre Can. Settimana dopo settimana, infatti, il centrocampista classe '94 del Liverpool sta riuscendo a scalare le gerarchie nelle preferenze degli uomini di mercato bianconeri, da sempre attenti alla sua evoluzione ma fin qui vincolata dall'incedibilità che ne ha sempre fatto il club inglese.



CONTATTO CON I REDS - Una situazione che in questo momento è vincolata attorno ad un rinnovo di contratto che vive una fase di stallo. Emre Can fa parte di una serie di grandi talenti, guarda caso come Dahoud, in scadenza nel 2018: ma se il Liverpool ha già presentato un'offerta decisamente importante per rinnovare e prolungare al 2021, è il ruolo dei Reds da eterni piazzati che non convince il calciatore a caccia di un progetto vincente e non solo di un contratto ricco. In queste pieghe si sta inserendo quindi la Juve, pronta ad affondare il colpo nel caso in cui la posizione di Emre Can dovesse restare la stessa anche a fine stagione. A un anno dalla scadenza la trattativa potrebbe mettere l'acquirente in posizione di forza, con Marotta e Paratici che studiano un'offensiva del tutto simile a quella che ha poi portato Alex Sandro in bianconero: un'offerta importante ma non impossibile per bruciare la concorrenza ed evitare aste sull'ingaggio più alto, con annesso un ruolo da protagonista in una Juve che punta a creare la dinastia più vincente della storia del calcio italiano. Emre Can si guarda attorno, Fazeli si sfrega le mani e la Juve studia l'offensiva.