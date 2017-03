Un vecchio pallino, tornato di moda. La Juventus non ha mollato Isco, trequartista spagnolo in uscita dal Real Madrid. Come riporta oggi Tuttosport il rapporto tra l'ex Malaga e Zidane non è tra i migliori, il tabellino stagionale del giocatore recita impietoso: 20 partite in Liga, 12 da titolare, 7 subentri, 9 volte sostituito, 10 panchine senza entrare in campo; numeri simili in Coppa del Re; una presenza e 5 panchine in Champions per soli 68 minuti. E anche ieri il giocatore è entrato solo nel finale, quando ormai la partita era già decisa. Allegri durante una cena organizzata nel ristorante preferito dall’allenatore con i vertici del club bianconero espresse due desideri: prendetemi Higuain e Isco.



COSTA TANTO - Il Real lo valuta 35 milioni, con la variabile dei bonus che spesso segna il distacco tra un affare sfumato e un altro in via di definizione. Una cifra importante per un giocatore che va in scadenza tra un anno e mezzo, ma la Juve non sembra spaventata. Conclusione: se Beppe Marotta e Fabio Paratici vogliono, la trattativa si può infiammare anche a stretto giro di posta.