Massimiliano Allegri e la Juventus sono pronti ad affrontare il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I bianconeri, però, guardano in casa merengue anche per il mercato, come scrive Corriere dello Sport: il sogno dell'allenatore juventino è Isco, che viene valutato oltre gli 80 milioni di euro. Stesso discorso per l'altro centrocampista del Real, Toni Kroos, nel mirino anche di City, PSG e United.