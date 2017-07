Una delle telenovele dell'estate, quella relativa a Keita Baldé, si arricchisce di una nuova puntata. L'attaccante della Lazio ha il contratto in scadenza nel 2018 e ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di rinnovarlo. Su di lui c'è l'interesse di tante squadre, su tutte Inter e Juventus, che hanno un'intesa di massima con il giocatore, ma non col club biancoceleste, che chiede circa 30 milioni di euro. "Abbiamo presentato un'offerta ufficiale per Keita - diceva appena due giorni fa Beppe Marotta, amministratore delegato bianconero - ora Lotito la valuterà".



'NON È VERO NULLA' - Un'offerta che non convince però il presidente laziale, come testimoniano le sue parole al Messaggero. Interrogato su una possibile proposta da 20 milioni della Juve, Lotito ha risposto: "Non è vero nulla, lo fanno apposta a far uscire queste notizie". Dalla Lazio giurano che l'offerta non arriva nemmeno a 15 milioni, una cifra considerata troppo bassa per lasciar partire il senegalese. Che, per il momento, resta ancora bloccato. Juventus e Inter però fanno sul serio.