Milinkovic-Savic è entrato prepotentemente in orbita Juve in avvio di 2017. La notizia oggi è rimbalzata da più parti, con i bianconeri interessati al serbo e con Lotito pronto a monetizzare il più possibile, in caso di addio. L'intermediario che l'ha portato alla Lazio, Mateja Kezman, però, frena subito le voci. Ai microfoni del portale Lalaziosiamonoi è piuttosto chiaro in merito alla situazione attuale: "Ad oggi sono tutte speculazioni. Non siamo stati contattati da nessuno ha contattato il club":