La Juventus ha fretta di chiudere il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. I dirigenti bianconeri Marotta e Paratici hanno pianificato entro la prossima settimana un incontro con gli agenti di Emre Can. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto a giugno col Liverpool e da mesi ha raggiunto un'intesa per trasferirsi a parametro zero a Torino con un contratto di cinque anni fino al 2023 da oltre 5 milioni di euro netti a stagione più bonus.



MANCA LA FIRMA - Sinora Reza Fazeli, il procuratore di origine iraniana che rappresenta Emre Can, ha tenuto fede alla parola data al management della società del presidente Andrea Agnelli e non ha preso impegni con nessun altro. Tuttavia non è ancora arrivata la firma con la Juve e negli ultimi tempi si sono fatte avanti altri importanti club di Premier League. E ciò evidentemente rischia di riaprire i giochi. Si sussurra anche di un ingresso in scena del Real Madrid, ma questa opzione è tutta da verificare. Così come non è detto che Emre Can dia una priorità al richiamo del Bayern Monaco, che ha già prenotato Goretzka dello Schalke.



RISPUNTA PAREDES - Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane la Juventus (oltre a monitorare Pellegrini della Roma) è tornata a farsi viva con l'agente di Leandro Paredes. Il regista argentino dello Zenit vale circa 40 milioni. In attesa di sapere come andrà a finire l'affare legato ad Emre Can, la Juve si sta cautelando con nuove telefonate per l'ex romanista. Real Madrid permettendo, che ci ha provato già lo scorso gennaio offrendo in cambio ai russi allenati da Mancini l'ex interista Kovacic. E a proposito di Real, ecco il talento classe '96 Dani Ceballos, stanco del poco utilizzo: in Inghilterra parlano di Liverpool (da dove uscirà Can), ma l'entourage avrebbe fatto un giro d'orizzonte europeo sondando pure la Juventus.