L'Inter conferma Pinamonti, il cui contratto scadrà il prossimo anno e nonostante i lavori per il suo prolungamento siano ancora congelati. Il 19 maggio compirà 18 anni, un mese giusto domani, e da allora sarà forse tutto un po’ più complicato. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, più che i soldi, per il talento sarà importante vedersi costruire intorno un progetto tecnico preciso. Perché a qualcuno fischiano le orecchie da tempo, in Italia (Juventus in primis) e all’estero.