Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Juve ha messo nel mirino Andrea Pinamonti, stella dell’Inter Primavera. Difficile però che l'Inter accetti di cedere uno dei propri calciatori più promettenti proprio alla Juventus. I nerazzurri puntano molto sul talento dell'attaccante e vorrebbero cederlo in prestito per farlo crescere in un club di seconda/terza fascia in Serie A.