Secondo Tuttosport, la Juve non starebbe pensando a Corentin Tolisso solo per giugno. Sebbene il classe '94 del Lione si obiettivo quasi impossibile da acquistare a gennaio, non soltanto per la valutazione da 40 milioni che ne fa Aulas, Marotta e Paratici potrebbero tentare un disperato assalto anche già a gennaio per rafforzare il centrocampo bianconero e bruciare la concorrenza.