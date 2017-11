Juve-Lione, ci risiamo. Un anno dopo, ecco che gli osservatori bianconeri sono di nuovo stati stregati da un altro centrocampista del club di Aulas: si tratta di Lucas Tousart, centrocampista classe '97 che agli ordini di Bruno Genesio ha già saputo prendere in mani le chiavi della mediana del Lione dopo un anno di apprendistato tra Maxime Gonalons e Corentin Tolisso. Proprio continuando a monitorare gli sviluppi di quest'ultimo, per mesi autentico tormentone di mercato che ha visto la Juve infine cedere il passo al Bayern Monaco dopo un estenuante braccio di ferro con Aulas, la rete di Fabio Paratici ha saputo partita dopo partita accorgersi di questo ragazzo dalla spiccata personalità. Forte fisicamente e dotato di un grande senso della posizione, è così Tousart l'uomo nuovo del Lione, del quale ormai è autentico punto di riferimento: sempre presente o quasi, è lui l'uomo chiamato a non far rimpiangere le cessioni eccellenti in quella zona di campo.

SCENARIO– Subito blindatissimo dalla proprietà francese, Tousart ha oggi un contratto che scade addirittura nel 2022. Motivo che costringe chiunque voglia farsi sotto a passare prima di tutto da un osso duro come Aulas, che ha già fatto capire come non ci siano margini per portarlo via da Lione tanto facilmente senza nemmeno fare un prezzo per ora. La Juve intanto continua a seguirlo, inserendolo in cima alla lista dei giovani che in giro per l'Europa si stanno imponendo per qualità e maturità. Ultima relazione positiva è stata registrata in occasione di Francia-Bulgaria Under 21, con Tousart capace di imporsi al fianco di altri talenti nel mirino bianconero (come Diallo e Diakhaby): la Juve insomma c'è ed è particolarmente attenta. Aspettando il momento giusto per provare a smuovere Aulas.



@NicolaBalice