In Liga, un giovane seguito dalla Juventus sta mostrando tutte le sue qualità con l’Athletic Bilbao. È il basco di origine ghanese Inaki Williams, che oggi è andato in gol, chiudendo sul 2-0 la partita contro la Real Sociedad. Nella squadra allenata da Valverde, Williams ha attirato le attenzioni del club bianconero. Sono tre i gol maturati in questo campionato, e il Bilbao al momento si trova a ridosso del Villareal, al settimo posto in classifica.



Nel derby vontro la Sociedad, il classe 1994 ha dimostrato di avere fisicità, forza, tecnica e incisività, imponendosi sugli avversari nonostante il vento e la pioggia che si abbattevano sull’Anoeta. La stampa spagnola ha confermato l’interesse della Juventus sul giocatore, e dalle prove messe in campo da Inaki (in forte crescita), i bianconeri ci avevano visto lungo.