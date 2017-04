Nel 2-0 subito ieri dal Malaga, l'amarezza per il Barcellona si è accompagnata dall'ennesimo brutto episodio con protagonista Luis Suarez. L'attaccante uruguaiano, come rivelato da El Chiringuito, si è avvicinato alla fine del primo tempo a Sandro Ramirez: lo spagnolo classe '95, cresciuto nella Masia, aveva appena segnato il primo gol della partita. "Non dimenticare chi ti dà da mangiare”, avrebbe sussurrato il numero 9 blaugrana all'orecchio dell'avversario con fare intimidatorio. Secca la risposta dello spagnolo: “Quelli del Malaga”. E' proprio vero: Luis Suarez non cambia mai. La Juventus farebbe bene a ricordarselo, a due giorni dall'andata dei quarti di Champions League.