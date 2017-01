L'lunghissimo, il ritorno, un grande impatto.si è ripresentato alla grande nel suo Sassuolo dopo quei quattro mesi di problemi fisici e ricadute che lo hanno frenato: determinante in zona assist, mai spaventato pur di giocare al massimo, corsa e tanta fiducia. Il segnale migliore per il talento classe '94 che piace da tempo all'Inter, sempre vigile in vista della prossima estate. Ma la Juventus non lo ha ancora scaricato o abbandonato, anzi. Perché dopo il muro alto di giugno scorso, i dirigenti bianconeri continuano a monitorare Berardi.- In particolare, già dalla prossima domenica. Per capire come sta, come rientra dall'infortunio e se realmente il suo processo di maturazione anche a livello comportamentale si sta sviluppando. Tutte informazioni utili a capire se provare a prenderlo nel prossimo mercato estivo, tornare a dialogare colper trovare un accordo o accettare invece di perderlo qualora qualcuno dovesse fare un blitz per Berardi. La Juve valuta ma accende subito i radar su Domenico, il gioiello che a Torino sentono di aver 'cresciuto' alla distanza controllandone il cartellino. E nei prossimi mesi, sarà l'ora della verità...