Poche conferme, ma una voce che stuzzicava non poco le fantasie dei tifosi della Juventus: la Vecchia Signora prepara il colpo Luka Modric. Fantamercato, secondo alcuni, e dalla Spagna, pur con termini meno netti, archiviano la voce proprio in questo senso. Secondo As, il colpo Modric sarebbe semplicemente impossibile: il contratto in scadenza nel 2020 mette il Real in una botte di ferro, ma soprattutto i blancos non vogliono cederlo e lui non vuole nadarsena.