Milano capitale del mercato, Milano base della Juventus per il futuro, Milano sede di incontri per costruire la squadra del futuro. Oggi Beppe Marotta, direttore generale e amministratore delegato bianconero, Fabio Paritici, direttore sportivo e braccio destro dell'ad, e Massimiliano Allegri, tecnico confermato della Juve, si sono incontrati a Palazzo Parigi per fare un punto sul mercato e sulle strategie da adottare in estate.



DA DOUGLAS COSTA A BERNARDESCHI - Tanti i nomi sul taccuino, da Matuidi e Aurier del Paris Saint-Germain a Douglas Costa del Bayern Monaco. Nel mezzo Bernardeschi, appena tornato dall'Europeo Under 21, e Danilo, terzino destro del Real Madrid, che potrebbe raccogliere l'eredità di Dani Alves e chiudere la strada al connazionale Douglas Costa, visto l'unico posto da extracomunitario a disposizione. La Juventus aspetta, cercando di colpire al momento giusto: per Bernardeschi i discorsi sono avviati da tempo, c'è già il gradimento del ragazzo, manca l'accordo con la Fiorentina. Ma l'offerta è pronta: 40 milioni di euro più bonus, pagabili in due anni.



E SPINAZZOLA... - Verso le 20.30 Marotta e Allegri hanno lasciato la base bianconera di Milano, ma non Paratici che, come riporta Sky Sport, si è incontrato con Davide Lippi, agente di Spinazzola, laterale di proprietà della Juve ma in prestito, ancora per un anno, all'Atalanta. Allegri lo vuole subito con sé, gli orobici non cedono: un incontro utile per provare a smussare la situazione e provare a vestire di bianconero, da subito, Leonardo Spinazzola.