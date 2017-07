La Juventus è pronta a dare un'accelerata decisiva al suo calciomercato. Abbracciato Rodrigo Bentancur, in attesa di ufficializzare Patrick Schick, i bianconeri si stanno muovendo con insistenza per Wojciech Szczesny, Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Contatti avviati da tempo, discorsi ben definiti e l'idea di chiudere tutto entro il 17 luglio. Non solo loro 3, però: è rispuntato, con insistenza, anche il nome di Blaise Matuidi. Agenda piena per Beppe Marotta e Fabio Paratici.



INCONTRO CON RAIOLA - A metà settimana è previsto un incontro tra la dirigenza bianconera e Mino Raiola, agente di Kean e del centrocampista del Paris Saint-Germain: viste le difficoltà per arrivare a N'Zonzi, a causa dell'elevato prezzo, il classe '87 è balzato in pole nelle preferenze, con il PSG che, rischiando di perderlo a parametro zero la prossima estate, è pronto ad accettare offerte intorno ai 20 milioni di euro. Si parlerà anche del giovane Millenial, pronto a firmare un triennale a lasciare il club in prestito. Ma prima...



MAROTTA A MONACO - L'amministratore delegato, prima di continuare i discorsi per Matuidi, ha una missione da chiudere: Douglas Costa. E domani, Marotta, è atteso a Monaco di Baviera, dove incontrerà la dirigenza del Bayern e definire l'affare, con Douglas Costa pronto a sbarcare a Torino per vestire la maglia bianconera.