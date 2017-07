La presenza di Zlatan Ibrahimovic a Torino nella giornata di ieri ha fatto immediatamente scattare un tam tam mediatico che ha portato in molti a credere che lo svedese fosse in trattativa con la Juventus. Come riporta Tuttosport, però, dietro alla visita di Ibra nel capoluogo piemontese non ci sarebbero motivi calcistici ma personali. Ibra, infatti, era a Torino per l'acquisto di una Ferrari mentre Marotta e Paratici erano a Milano per portare avanti altre trattative.