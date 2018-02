L'ora delle scelte si sta avvicinando. La Juventus non vuole sbagliare i suoi acquisti a centrocampo per la prossima stagione: ci sta lavorando tanto e bene da tempo, anche il mercato di gennaio è stato improntato sulla programmazione in vista di giugno. A cominciare da Emre Can, con Cristante e Pellegrini sempre presenti nella lista di Marotta e Paratici tra complicazioni o concorrenza agguerrita. Ma in queste settimane, si stanno anche definitivamente allontanando altri elementi che sono passati tra le idee bianconere.



BARELLA CONGELATO - La Juventus infatti ha notevolmente frenato su Nicolò Barella. Il talento classe '97 del Cagliari è sceso nelle preferenze del club, il mancato accordo nell'affare Han con il presidente Giulini dello scorso gennaio ha fatto il resto: Barella non è una prima scelta, la Juve si è concentrata su altri giocatori e adesso c'è campo libero per il centrocampista purosangue sardo su cui ha messo gli occhi anche l'Inter, con Spalletti suo grande estimatore.



SERGEJ, COSI' NO - Un'altra operazione che va complicandosi - in questo caso non per scelta della Juventus - è quella legata a Milinkovic-Savic: gol dopo gol, magia dopo magia, il suo prezzo si sta impennando. Sergej è a quota 9 reti ed è sempre più dominante, la Lazio ne fa una valutazione alla Paul Pogba per età, mezzi e qualità che sta dimostrando. Ecco perché si può toccare quota 100 milioni come richiesta da parte di Lotito, da capire se poi davvero le offerte arriveranno fino a quel punto; al momento, la Juve è ferma a molto meno, visto che nella scorsa estate sarebbe arrivata a 40 milioni prontamente rifiutati. Marotta e Paratici non fanno aste, né Lotito farà sconti per la sua pepita d'oro che piace a tutti i top club europei. Ecco perché un altro nome scende nelle possibilità della Juve, nomi sfoltiti per il casting a centrocampo. Aspettando la prossima mossa...