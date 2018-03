Paulo Dybala è tornato: nel triste weekend vissuto dal calcio italiano per la scomparsa di Davide Astori, la Juventus sorride per aver rivisto sprazzi della vera Joya. Novanta minuti in campo dopo l'infortunio muscolare contro la Lazio, un gol pesantissimo nel finale che vale la vittoria e soprattutto il potenziale sorpasso sul Napoli capolista (in caso di vittoria nel recupero con l'Atalanta): segnali incoraggianti per i bianconeri, soprattutto in vista del ritorno di Champions League contro il Tottenham.



DUE SEGRETI - Svolta Dybala dunque, due i segreti di questa rinascita svelati dall'edizione odierna di Tuttosport. Il primo è un libro, un breve romanzo fantasy consigliato da un amico e diventato ispirazione per l'argentino: "Il cavaliere nell'armatura arrugginita", scritto da Robert Fisher ed edito nel 1989. La storia, ambientata ai tempi di Re Artù e Mago Merlino, di un valoroso cavaliere talmente preso dai suoi compiti e fiero della sua armatura dorata da non toglierla mai, ma quando prova a farlo scopre di essere prigioniero di essa. Riuscirà a liberarsene solo dopo un lungo viaggio alla ricerca del suo vero io, aiutato da amici e da Merlino che lo aiuterà ad amare se stesso e gli altri in modo puro, segreto per liberarsi dell'armatura. Percorso simile, riscontra Tuttosport, a quello affrontato da Dybala, aiutato dai lunghi colloqui con Allegri, con i più vicini (tra questi la fidanzata Antonella, tornata con lui, e la madre, al quale è dedicato un tatuaggio in arabo sul fianco), senza dimenticare il nuovo regime alimentare suggeritogli dal nutrizionista Poser. Così Dybala si è liberato del peso della sua armatura, la numero 10, ed è tornato a brillare: la Juve spera di rivedere in Champions lo stesso attaccante capace di stendere il Barcellona lo scorso anno.