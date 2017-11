Il sito ufficiale del Le Grange Trino, formazione militante nell'Eccellenza piemontese, racconta l'amichevole disputata ieri a Vinovo contro la Juventus: "Si arriva al momento della partita, un abbraccio con il trinese Aldo Dolcetti, vice di Allegri e la gara può iniziare. I ragazzi in biancoazzurro accedono al campo designato per l’amichevole: l’erba è perfetta, incredibilmente naturale, quasi a sembrare un manto sintetico, ed è di un verde smeraldo che quasi abbaglia. A difendere i pali trinesi si aggrega Wojciech Szczęsny, il portiere polacco, vice Buffon che dimostra immediatamente di essere un fuoriclasse, come uomo e come giocatore. I dieci ragazzi scelti da mister Roberto Cretaz sono principalmente giovani (il pensiero va in special modo alla gara di Biella di domenica prossima), guidati dalle chiocce Lopes, Capellie Perelli; le squadre si schierano, i bianconeri vestono la casacca blu-oro d’allenamento, le gambe tremano un pochino ma non c’è tempo per avere timore poichè i giganti della Champions hanno già il pallone e premono dalle parti di Szczęsny. La gara scorre sui binari dell’estrema correttezza e la Juve segna sei volte (Pjaca, Douglas Costa (2), Bentancur, Marchisio e Rugani), quattro a Szczęsny e due a Pomat che si distingue per almeno tre interventi da campione su Costa e Bernardeschi. Nel finale c’è spazio anche per una sortita grangina ma il tiro di Dayne finisce tra le braccia di Szczęsny (ora tornato bianconero). Strette di mano, qualche abbraccio, sorrisi e una storia da raccontare: quella giornata con i campioni della Juventus…".