Fu Luciano Spalletti a volerlo fortemente ancora in giallorosso nella scorsa stagione: ora per Wojciech Szczesny il 2018 sarà il vero anno della svolta, tra Mondiali con la Polonia e Juventus. A partire proprio dalla sfida alla sua ex Roma: il portiere ha risposto alla grande, in un’annata in cui ha compiuto il definitivo salto di qualità. Come ricorda il Corriere della Sera, il club bianconero ha già pronto il passaggio di testimone con Buffon. Come una beffa del destino, Szczesny giocherà a 27 anni il suo primo Mondiale, mentre Gigi ha perso l’ultima chance a 40 anni. Fino a giugno il capitano e l’erede lotteranno insieme per un unico obiettivo: vincere tutto.