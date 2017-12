Wojciech Szczesny, grande protagonista della vittoria della Juventus sulla Roma nell'ultimo turno di campionato - soprattutto per la parata nei minuti di recupero su Patrik Schick - ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Cosa ho pensato in quel momento? Non lo so. Ho visto solo che Benatia aveva sbagliato il passaggio e c'era un uno contro uno, quindi ho provato a chiudere l'angolo a Schick che mi ha tirato addosso. Credo che sia più lui ad aver sbagliato, non io ad aver salvato la Juve. In quel caso avevo tempo di ragionare, l'attaccante era a 25 metri di distanza quando ha preso la palla, quindi avevo a disposizione due o tre secondi. Sono uscito cinque metri avanti e per fortuna lui ha sbagliato. I miei compagni? Sono stati contenti, perché l'allenatore ci ha concesso due giorni liberi. Meno male, diciamo che la parata ci ha dato due punti e in più anche due giorni liberi".



BUFFON - "Se Gigi mi ha detto qualcosa in particolare? No, sono stati tutti i compagni. In fondo non era una parata difficile. Non voglio parlare troppo di quello. Come è allenarsi con Buffon? E' un grande uomo e un grande campione. Ora che sto giocando io, lui mi aiuta molto con la sua esperienza. Quando gioca lui, io cerco di aiutarlo come secondo, faccio di tutto per prepararmi bene e al contempo preparare lui per la partita allenandomi bene. Come vedevo Buffon prima? Io l'ho visto sempre come il portiere più forte del mondo e adesso lo vedo anche come un grande uomo. Non è stata una sorpresa".



ARSENAL - "Se l'Arsenal si è pentito di avermi lasciato partire? Non lo so. Penso che la Juventus sia stata una scelta giusta per la mia carriera. Poi i Gunners hanno a disposizione un grande portiere come Cech. Quindi va bene così per tutti, siamo tutti felici".



FUTURO - "Come mi immagino tra dieci anni? Un po' più vecchio, non lo so... Spero di giocare ancora. In questo momento penso solo alla partita di sabato e non ai prossimi dieci anni. Se mi vedo a lungo alla Juventus? Certo, mi piace una vita stabile. Non sono il tipo che vuole cambiare la squadra ogni due o tre anni, voglio una certa stabilità".



LOTTA SCUDETTO - "Juve-Napoli per lo scudetto? Secondo me anche la Roma e l'Inter stanno facendo un bel campionato. La Roma è a -6, ma ha una partita in meno e dobbiamo ancora andare a giocare all'Olimpico. Credo che queste quattro squadre abbiano la qualità per lottare per il titolo".



OBIETTIVI - "Scudetto o Champions come desiderio per il 2018? Vorrei vincerle tutte e due. In ogni caso sarebbe bello vincere qualcosa di importante. Qui siamo alla Juventus e dobbiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni".