Wojciech Sczcesny, portiere della Juventus, è stato intervistato da Laura Giuliani, l'altro portiere bianconero, quello della prima squadra femminile, per il progetto bianconero Him&Her: "Gioco in porta per passione ora, ma quando ero giovane volevo fare l'attaccante, segnare tanti gol. Però non ero tanto forte e l'allenatore del mio settore giovanile mi ha messo in porta e così sono qui. Dalla porta penso un po' da allenatore, anche se i compagni non ci ascoltano molto spesso, è un lavoro un po' particolare come lavoro, anche se io ho un grande rapporto con i miei difensori. La parata più bella? Sogno un rigore al 90', sarebbe bello farla in una partita importante. Il portiere è uno stile di vita, non lo siamo solo in allenamento o in partita, ma lo siamo 7 su 7, 24 ore su 24".