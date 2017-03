La Juventus deve decidere, deve decidere cosa fare di Domenico Berardi. Il talento neroverde non sta facendo bene in questa stagione, ma la sua giovane età lascia molto spazio alle più rosse aspettative suo futuro. L’infortunio che lo ha tenuto fuori 24 partite sembra non averci ancora ridato il “vero” Berardi, ma nonostante un rendimento sottotono al Mapei Stadium per la sfida contro il Bologna Diego Pablo Simenone aveva mandato alcuni suoi emissari per potere visionare da vicino le gesta del classe ’94. Berardi non ha fatto bene neanche domenica, ma comunque è seguito con attenzione dall’Atletico Madrid: Juventus ed Inter hanno un concorrente in più che arriva dalla Spagna,per la corsa al mancino neroverde. Chi vuole Berardi deve decidersi, e in fretta, perché la concorrenza continua a crescere.