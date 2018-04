Marco Tardelli commenta sulle colonne de La Stampa il clima di pessimismo che respira in casa Juve dopo la sconfitta sul Napoli: "Cari incontentabili juventini non comprendo il comportamento così denigratorio ed ostile nei confronti di un allenatore che con qualità e dedizione ha aiutato la vostra Juve a vincere molti trofei",scrive l’x centrocampista della nazionale che poi prende esplicitamente le difese di Massimiliano Allegri. "Avete deciso di scegliere come capro espiatorio Allegri, senza voler fare un’analisi approfondita della situazione. Gli rimprovero solo la gestione del caso Bonucci. Per il resto, credo che in questo momento i giocatori non riescano a fare la differenza che serve a questo punto della stagione, sia fisica sia psicologica. Perché non riflettere sulla totale assenza di Higuain e Dybala, sugli infortuni che hanno penalizzato le scelte dell’allenatore, su giocatori determinanti che non sempre possono dare il massimo e forse anche su qualche giocatore sopravvalutato? Pensate, cari amici incontentabili, che sia facile vincere la Champions? Sul tappeto verde ci vanno i giocatori. Ed è lì che in alcuni momenti devono scegliere la soluzione migliore con la propria testa. È questo nei campioni che fa la differenza. Pensate veramente che Allegri abbia chiesto di giocare con il Napoli una partita difensiva aspettando l’occasione? Non credo! Rispettatelo e fate che rimanga alla Juve. Sarebbe davvero la cosa giusta. Il livore è merce deperibile, non deve avere corso legale".