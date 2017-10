Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus, parla dagli studi de La Domenica Sportiva del difficile momento bianconero: "Troppi cambi per Allegri? Bisogna valutare anche gli allenamenti e gli eventuali infortuni. Penso che Allegri cerchi sempre di mandare in campo la miglior squadra possibile, l'ha fatto per molti anni e anche all'inizio di questa stagione. Criticarlo per queste scelte non credo che sia molto logico. Certo è che la Juve ha diversi problemi e si notano: soprattutto a centrocampo e in difesa, ma non credo che sia totalmente colpa dell'allenatore".