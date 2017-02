L'ex Inter Alex Telles, che è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano al Porto sotto la gestione di Nuno Espirito Santo, si prepara per affrontare la Juventus in Champions League. Ecco le dichiarazioni dell'ex terzino nerazzurro a La Gazzetta dello Sport: "A livello tattico la Juve è preparatissima, come tutte le italiane. Gioca bene a calcio, ha grandi difensori e offensivamente è molto forte. Però noi abbiamo la difesa meno battuta dell’Europa dei grandi: abbiamo preso 11 gol in 22 giornate di campionato e nessuno nelle ultime 3 di Champions. Per noi la chiave sarà questa: non prendere gol, restare compatti dietro come stiamo facendo. In Champions ogni dettaglio è vitale, non puoi permetterti di costruire e sprecare tanto. La nostra forza sta nell’ampiezza della rosa. Chi entra dalla panchina è dello stesso livello dei titolari, per questo affrontiamo la Juve con molto rispetto. Però ce la possiamo giocare, non abbiamo dubbi".



INTER - "Con l’Inter abbiamo fatto alcuni mesi molto buoni però poi siamo calati. Lo stesso in tempi recenti è successo alla Roma o al Napoli. La Juventus mantiene una regolarità impressionante che alla fine schianta gli avversari. Anche perché lavorano a lungo termine: la squadra ha sempre la stessa base e su quella base vengono fatti innesti importanti. Nelle altre squadre manca questa programmazione a 3-4 anni, c’è l’abitudine a cambiare rapidamente giocatori, allenatori, dirigenti. La Juve no, ha una sua linea di continuità, la segue e sta raccogliendo i frutti della sua pazienza"