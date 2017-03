Tello, esterno della Fiorentina, parla al suo ex club, il Barcellona, in vista della sfida Champions contro la Juve. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport: "Il Barcellona è un mondo. E’ una storia unica. Solo il Barcellona poteva capovolgere la sfida di Champions contro il Psg. Le avversarie in Liga quando affrontano la squadra catalana hanno un unico obiettivo: difendersi. Non ricordo da attaccante esterno di essere mai sceso sotto la linea di metà campo. Nella Fiorentina è diverso. Prima devo difendere poi devo attaccare. Sto imparando. Qualificazione? Dico 60% per la mia vecchia squadra. Ma la Juve è forte. Nel suo stadio è imbattibile. E alla formazione di Allegri è quasi impossibile fare sei gol. Consigli al Barça? Dybala e Higuain sono la faccia della Juve. Ma attenti a Cuadrado e a Alex Sandro".