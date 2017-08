Come afferma Premium Sport, la Juventus potrebbe fare un tentativo in extremis per acquistare Keita dalla Lazio. I biancocelesti continuano a chiedere 30 milioni di euro ma i bianconeri sperano che Lotito abbassi le sue richieste nelle ultime ore. L'offerta di Marotta è tra i 15 ed in 20 milioni di euro, bonus compresi. Intanto il ds della Lazio Tare ha dichiarato: "Stiamo aspettando un'offerta congrua, al momento c'è muro contro muro con l'agente ma se il calciatore vuole sa che può rinnovare".