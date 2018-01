Un rinforzo offensivo. Questo è quello che cerca la Juventus, questo è quello che la dirigenza bianconera vuole regalare a Massimiliano Allegri entro il 31 gennaio. Con Cuadrado prossimo all'operazione per risolvere i problemi di pubalgia, con i tempi di recupero che si allungano per Paulo Dybala, con Pjaca ceduto in prestito allo Schalke, un volto nuovo là davanti è necessario. Piace Politano del Sassuolo, ma il Napoli fa sul serio e sembra essere in vantaggio. Anche per questo motivo, è spuntato un altro nome sul taccuino di Marotta e Paratici: Yannick Carrasco.



FUORI DAI PIANI DI SIMEONE - Seguito in Italia dalla Roma e in Premier dal Chelsea, secondo Sky Sport è finito nel mirino bianconero. Per ora un sondaggio da parte della dirigenza juventina per un giocatore che è fuori dai piani di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid: 25 presenze tra Champions e Liga, dove spesso è entrato dalla panchina, con 4 reti, ora vuole cambiare aria. Esploso nel Monaco, dopo due stagioni e mezzo è pronto per una nuova sfida. La Juve ci pensa, studia la miglior offerta e sa che è una pista non facile; la Roma osserva. Con la Cina, onnipresente, sullo sfondo pronta riempire d'oro il 24enne belga.