Ha convinto tutti in Sudamerica, per molti è il nuovo Neymar. Insomma, Vinicius Jr, attaccante classe 2000 del Flamengo, promette davvero benissimo. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, su di lui non c'è solo il Barcellona: assaggio di sfida Champions con la Juventus che ci sta pensando, c'è infatti una clausola da 30 milioni di euro nel suo contratto col Flamengo. E i bianconeri dopo la missione per seguirlo col Brasile ora valutano una proposta.