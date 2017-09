La Juventus si prepara all'esordio in Champions League di martedì, quando al Camp Nou affronterà il Barcellona. Ecco il programma della vigilia: domani, alle 11.30, la squadra sarà in campo a Vinovo per l'allenamento. Nel pomeriggio i bianconeri decolleranno quindi alla volta della Spagna e, una volta atterrati, si sposteranno al Camp Nou per l'ispezione del terreno di gioco e per la conferenza stampa di Allegri e Dybala, in programma alle 18.15. Il Barça si allenerà invece alla Ciutat Esportiva Joan Gamper alle 17.30, dopo la conferenza stampa di vigilia, fissata per le 16.30.