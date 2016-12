La Juventus continua a seguire Corentin Tolisso e Steven N'Zonzi, ma per i centrocampisti di Lione e Siviglia il club bianconero ha scelto di aspettare. Entrambi costano oltre 30 milioni di euro e non possono giocare in Champions League. Per questo la Juventus tornerà alla carica per loro soltanto in vista della prossima stagione.