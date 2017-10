Luca Toni, campione del mondo nel 2006 con l'Italia, ex centravanti di Fiorentina, Bayern, Juventus e Roma, parla di Gonzalo Higuain, attaccante bianconero: "E' tutt’altro che un attaccante in crisi", spiega l'ex centravanti - 14 presenze con la maglia bianconera nel 2011 - a Tuttosport: "Io lo guardo con gli occhi del bomber e lo vedo in crescita rispetto a inizio stagione.



DIGIUNO DA GOL - "Ho visto le immagini di Juventus-Lazio", prosegue Toni: "Un bomber si deve preoccupare quando non calcia in porta, non quando magari gli parano una conclusione da buona posizione come è capitato a Higuain... Altre volte e in altri momenti, come è successo a me tante volte e penso pure a lui, calci peggio e la palla entra. In un periodo più fortunato avrebbe fatto doppietta contro la Lazio, visto che altre 100 volte quella traversa è gol. Higuain deve stare solo sereno e sono convinto che lo sia perché parliamo di uno che ha sempre segnato tanto e continuerà farlo. Il Pipita è abituato alle critiche, parliamo di uno dei top mondiali. Quando giochi nella Juventus e nel Bayern se non fai gol per una partita sembra che non segni da un anno".