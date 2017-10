Secondo quanto riporta Tuttosport, non tramonta in casa Juve l'idea di puntare per la prossima stagione al difensore classe '95 dell'Atletico Madrid José Maria Gimenez. Il giocatore uruguaiano è vicino al rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021, ma al contempo reclama maggiore spazio al tecnico Simeone.