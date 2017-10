Stando a quanto riportano i media francesi la Juventus è tornata a pensare a Nabil Fekir, fantasista in forza al Lione che però in club transalpino non ha intenzione di cedere né a gennaio né a giugno. Secondo Les Transfers, portale francese dedicato, i bianconeri starebbero pensando di nuovo al nazionale algerino e sebbene il Lione non voglia cederlo, Aulas ha sempre dimostrato di essere aperto alla vendita delle sue stelle seppur a prezzi altissimi.