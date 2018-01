Non c'è solo Pol Lirola tra i terzini che possono tornare alla Juventus la prossima estate. Il laterale spagnolo dovrebbe tornare alla base dopo il prestito biennale al Sassuolo ma i bianconeri hanno intenzione di ampliare i discorsi con il club neroverde. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, infatti, anche Rogerio dovrebbe far ritorno a Torino la prossima estate. Il brasiliano ha all'attivo soltanto tre presenze stagionali con il Sassuolo ma la Juve potrebbe comunque richiamarlo alla base per rimanere nel gruppo di Max Allegri oppure per provare una nuova esperienza in prestito.