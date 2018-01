Manca una sola presenza in Serie A con la maglia del Torino per far scattare il riscatto di Tomas Rincon. Il venezuelano è arrivato in estate in prestito dalla Juventus in prestito oneroso per tre milioni, a cui aggiungere il riscatto obbligatorio per altri sei milioni al raggiungimento del 50% di presenze nelle gare di A entro il 30 giugno. A Rincon ne manca una sola, considerando che è sceso 18 volte in campo nel girone d'andata. Il traguardo potrebbe essere tagliato già domenica contro il Bologna.