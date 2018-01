E’ iniziata oggi la vendita dei biglietti per il match d’andata degli ottavi di Champions League tra Juve e Tottenham in programma il 13 febbraio. Ecco tutti i dettagli forniti dal sito ufficiale del club bianconero.

-Fino a giovedì 11 prelazione abbonati, che potranno usufruire di una tariffa speciale;



-Da venerdì 12 a lunedì 15, prelazione abbonati nei posti UEFA, che potranno scegliere un tagliando in un altro settore dello stadio;



-Martedì 16 vendita riservata J1897Member



-Mercoledì 17 e giovedì 18 vendite anche per i Black&White Member

Per potere accedere alla vendita riservata, bisogna sottoscrivere la Membership (J1897 o Black&White) entro il 14 gennaio.



- 19 gennaio via alla vendita libera