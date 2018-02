Paulo Dybala continua a lavorare per recuperare dall’infortunio muscolare subito un mese fa contro il Cagliari. Come riporta Ilbianconero.com l’attaccante argentino non sarà rischiato per il match di andata contro gli Spurs in programma a Torino martedì sera. Lo stesso Allegri ha confermato dopo il match con la Fiorentina che i bianconeri non intendono prendere rischi: “Dybala pronto per il Tottenham? Sta facendo un lavoro differenziato, speriamo che sia a disposizione per martedì ma è molto difficile. E’ importantissimo per noi e non possiamo rischiarlo: abbiamo bisogno che recuperi al meglio, non dobbiamo accelerare il recupero. Bernardeschi titolare anche in Champions ? Vediamo, ora dobbiamo recuperare le energie.”