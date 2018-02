L'Uefa ha comunicato la designazione arbitrale per Juventus-Tottenham, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League in programma per martedì alle 20.45: a dirigere l'incontro sarà il tedesco Felix Brych, assistito da Mark Borsch e Stefan Lupp. Assistenti addizionali Bastian Dankert, Marco Fritz, quarto uomo Markus Häcker.



BRUTTI RICORDI - Il fischietto tedesco è lo stesso che ha diretto la finale di Cardiff dello scorso giugno, vinta per 4-1 dal Real Madrid contro i bianconeri. Negli altri tre precedenti, una sconfitta per la Juve (1-0 con l'Atletico Madrid nel 2014-15) e due vittorie (1-0 al Manchester City nel novembre 2015 e 2-0 al Porto nell'andata degli ottavi della scorsa edizione).